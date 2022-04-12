Від початку війни в Україні загинули 20 журналістів: імена

Від початку війни в Україні загинули 20 журналістів: імена

Це лише офіційні дані.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України загинули 20 журналістів, серед яких були як українські, так і іноземні медійники.

Про це повідомила Національна спілка журналістів.

Там зазначили, що лише за офіційними даними Офісу генпрокурора, станом на 3 квітня загинули 18 медійників. Серед них ­– представники іноземних ЗМІ.

Окрім того, 8 квітня стало відомо про загибель журналіста й письменника Євгена Баля, а 12 квітня – про розстріл працівника чернігівського телеканалу "Дитинець", відеоінженера Романа Нежиборця.

Імена загиблих журналістів:

П’єр Закжевськи

Олександра Кувшинова

Олександр Литкін

Павло Лі

Сергій Пущенко

Євген Сакун

Брент Ентоні Рено

Оксана Бауліна

Ділєрбек Шакіров

Віктор Дєдов

Віктор Дудар

Лілія Гумянова

Юрій Олійник

Олег Якунін

Максим Левін

Мантас Кведаравічус

Сергій Заїковський

Денис Котенко

Євген Баль

Роман Нежиборець

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ станом на 12 квітня, від початку вторгнення до України втрати російських військ склали близько 19 500 осіб. Також окупанти втратили майже 500 одиниць артилерії.

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