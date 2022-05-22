На сході може гинути від 50 до 100 військових за день – Зеленський

Щодня у війні проти Росії на сході України можуть гинути від 50 до 100 українських військових.
Президент назвав східний напрямок на фронті найскладнішим.
Про це він заявив під час спільного з президентом Польщі Анджеєм Дудою брифінгу.
За словами глави держави, на сході в день можуть гинути від 50 до 100 людей.
"Сьогодні, від 50 до 100 людей можуть гинути на найскладнішому напрямку, на сході… Вони захищають нашу державу і нашу незалежність, про яку так всі говорять у світі", — сказав Зеленський.
Зазначимо, що до цього приблизну кількість загиблих та поранених військовослужбовців ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення РФ Зеленський називав ще у квітні. Тоді він повідомляв, що на війні з Росією загинули 2 500 - 3 000 українських військових.
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