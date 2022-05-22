На сході може гинути від 50 до 100 військових за день – Зеленський

На сході може гинути від 50 до 100 військових за день – Зеленський

Щодня у війні проти Росії на сході України можуть гинути від 50 до 100 українських військових.

Президент назвав східний напрямок на фронті найскладнішим.

Про це він заявив під час спільного з президентом Польщі Анджеєм Дудою брифінгу.

За словами глави держави, на сході в день можуть гинути від 50 до 100 людей.

"Сьогодні, від 50 до 100 людей можуть гинути на найскладнішому напрямку, на сході… Вони захищають нашу державу і нашу незалежність, про яку так всі говорять у світі", — сказав Зеленський.