Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На сході може гинути від 50 до 100 військових за день – Зеленський

Дата публікації
Перегляди
3
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На сході може гинути від 50 до 100 військових за день – Зеленський

Фото: Офіс президента України

Щодня у війні проти Росії на сході України можуть гинути від 50 до 100 українських військових.

Президент назвав східний напрямок на фронті найскладнішим.

Про це він заявив під час спільного з президентом Польщі Анджеєм Дудою брифінгу.

За словами глави держави, на сході в день можуть гинути від 50 до 100 людей.

"Сьогодні, від 50 до 100 людей можуть гинути на найскладнішому напрямку, на сході… Вони захищають нашу державу і нашу незалежність, про яку так всі говорять у світі",  — сказав Зеленський.

Дозвіл чоловікам виїжджати під час війни за кордон: Зеленський прокоментував петицію

Дозвіл чоловікам виїжджати під час війни за кордон: Зеленський прокоментував петицію

Зазначимо, що до цього приблизну кількість загиблих та поранених військовослужбовців ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення РФ Зеленський називав ще у квітні. Тоді він повідомляв, що на війні з Росією загинули 2 500 - 3 000 українських військових.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber

Наступна публікація