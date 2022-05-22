У парламенті розширюють можливості профтехосвіти: подробиці               

Сьогодні, 22 травня, Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт №7293 про розширення можливостей здобуття професійної освіти.

Як зазначила співініціаторка, народна депутатка, членкиня депутатськоі групи "Партія "За майбутнє" Ірина Констанкевич, цей законопроєкт особливо важливий у нинішніх воєнних умовах.

"Він допоможе оперативно покрити потребу в кваліфікованих робітниках конкретних професій, а також вирішить проблему, коли вступникам із інших територіальних громад могли відмовляти у зарахуванні до професійно-технічних закладів в межах державного чи регіонального замовлення. Адже зараз багато студентів стали вимушеними переселенцями – ми маємо пристосовуватися до нових реалій!", – наголосила Констанкевич.

За її словами, буде передбачено можливість здобуття професійної освіти без одночасного здобуття середньої.

"Можливість безоплатного здобуття другої професійної освіти. Право здобувати професійну освіту незалежно від місцепроживання. Замість формального контролю за працевлаштуванням випускників закладів профтехосвіти буде наділено місцеві державні адміністрації більш активним повноваженням щодо сприянню працевлаштуванню випускників", - додала Ірина Констанкевич.

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