Поодинокі випадки ботулізму та кишкові інфекції: санітарний лікар про інфекційні хвороби в Україні

Поодинокі випадки ботулізму та кишкові інфекції: санітарний лікар про інфекційні хвороби в Україні

Головний державний санітарний лікар України розповів про пріоритетні напрямки роботи щодо вакцинації, та про поширення інфекційних хвороб.

Поки що незвичної епідеміологічної ситуації в Україні немає, ті спалахи, які реєструються, вони доволі швидко локалізуються, але треба бути обережними з продуктами харчування і з дотриманням правил особистої гігієни.

Про це 24 траня повідомив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін в ефірі національного телемарафону.

Зараз в Україні активно проходить кампанія з вакцинації ІПВ (Інактивована вакцина проти поліомієліту) дітей до шести років.

"Оскільки спалах поліомієліту є триваючий і станом на зараз виконання національного плану, або національних цілей про вакцинацію вакциною ІПВ складає близько 42% і ця робота продовжується", - зазначив він.

За його словами, в Україні тако спостерігаються спалахи гострих кишкових інфекцій, доволі часто в місцях розміщення тимчасово переміщених осіб. Тому другим пріоритетом є їх швидка локалізація.

Також, за словами головного санітарного лікаря, у декількох областях України є випадки захворюванням ботулізмом.

"Такі поодинокі випадки зустрічаються в місті Києві, у Київській області, Чернігівській області і переважно це порушення правил приготування їжі, або купівля саме продуктів харчування в несанкціонованих місцях, або на вільних ринках", - повідомив він.

Нагадаємо, у Києві зафіксовано випадки захворювання на ботулізм.

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