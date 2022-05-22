Поліомієліт: що варто знати

Поліомієліт - небезпечне вірусне захворювання, що може викликати невиліковний параліч і навіть призвести до смерті.
Найбільш вразливі до поліомієліту — діти до 6 років, але хворіють і старші люди
Поліовірус поширюється найчастіше — через брудні руки, брудну воду та їжу.
У понад 70% випадків хвороба на початку протікає без будь-яких проявів, а діагностується коли у дитини вже виник параліч
Як захиститися від поліомієліту?
Ліків проти поліомієліту не існує. Єдиним ефективним захистом є вакцинація.
Згідно з Національним календарем профілактичних щеплень дитина має отримати 6 доз вакцини від поліомієліту:
- у 2 та 4 місяці від народження — інактивованою поліомієлітною вакциною (ІПВ) (ін’єкції);
- у 6 та 18 місяців, а також у 6 та 14 років — оральною поліомієлітною вакциною (ОПВ) (краплі).
Шести доз вакцини достатньо, щоби сформувався імунітет до поліомієліту на все життя.
Де можна зробити вакцинацію?
В Україні вакцинація від поліомієліту входить у перелік обов’язкових гарантованих державою щеплень. Їх можна зробити у свого сімейного лікаря або педіатра безплатно.
Пропустили щеплення? Негайно зверніться до педіатра чи сімейного лікаря та отримайте щеплення.
Якщо у вашої дитини є хронічні захворювання — це не протипоказання до щеплення! Навпаки: діти з хронічними недугами більш вразливі, тому потребують захисту передусім.
Вакцинуйтесь на здоров’я!
Також МОЗ підготувало інформаційну пам'ятку про те:
- як уникнути поширення інфекційних захворювань, якщо ви перебуваєте у тимчасовому притулку;
- на що потрібно звернути увагу під час облаштування безпечного місця для притулку.
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