Поліомієліт: що варто знати

Поліомієліт - небезпечне вірусне захворювання, що може викликати невиліковний параліч і навіть призвести до смерті.

Найбільш вразливі до поліомієліту — діти до 6 років, але хворіють і старші люди

Поліовірус поширюється найчастіше — через брудні руки, брудну воду та їжу.

У понад 70% випадків хвороба на початку протікає без будь-яких проявів, а діагностується коли у дитини вже виник параліч

Як захиститися від поліомієліту?

Ліків проти поліомієліту не існує. Єдиним ефективним захистом є вакцинація.

Згідно з Національним календарем профілактичних щеплень дитина має отримати 6 доз вакцини від поліомієліту:

у 2 та 4 місяці від народження — інактивованою поліомієлітною вакциною (ІПВ) (ін’єкції);

у 6 та 18 місяців, а також у 6 та 14 років — оральною поліомієлітною вакциною (ОПВ) (краплі).

Шести доз вакцини достатньо, щоби сформувався імунітет до поліомієліту на все життя.

Де можна зробити вакцинацію?

В Україні вакцинація від поліомієліту входить у перелік обов’язкових гарантованих державою щеплень. Їх можна зробити у свого сімейного лікаря або педіатра безплатно.

Пропустили щеплення? Негайно зверніться до педіатра чи сімейного лікаря та отримайте щеплення.

Якщо у вашої дитини є хронічні захворювання — це не протипоказання до щеплення! Навпаки: діти з хронічними недугами більш вразливі, тому потребують захисту передусім.

Вакцинуйтесь на здоров’я!

Також читайте В Україні двоє дітей отримали позитивний результат тестування на поліомієліт

Також МОЗ підготувало інформаційну пам'ятку про те:

як уникнути поширення інфекційних захворювань, якщо ви перебуваєте у тимчасовому притулку;

на що потрібно звернути увагу під час облаштування безпечного місця для притулку.

Читайте також: