Полиомиелит: что следует знать

Полиомиелит – опасное вирусное заболевание, которое может вызвать неизлечимый паралич и даже привести к смерти.
Наиболее уязвимы к полиомиелиту — дети до 6 лет, но болеют и пожилые люди
Полиовирус распространяется чаще всего через грязные руки, грязную воду и пищу.
В более чем 70% случаев болезнь в начале протекает без каких-либо проявлений, а диагностируется когда у ребенка уже возник паралич
Как защититься от полиомиелита?
Лекарства против полиомиелита не существует. Единственной эффективной защитой является вакцинация.
Согласно Национальному календарю профилактических прививок ребенок должен получить 6 доз вакцины от полиомиелита:
- во 2 и 4 месяце рождения — инактивированной полиомиелитной вакциной (ИПВ) (инъекции);
- в 6 и 18 месяцев, а также в 6 и 14 лет – оральной полиомиелитной вакциной (ОПВ) (капли).
Шести доз вакцины достаточно, чтобы сформировался иммунитет к полиомиелиту на всю жизнь.
Где можно сделать вакцинацию?
В Украине вакцинация от полиомиелита входит в список обязательных гарантированных государством прививок. Их можно сделать у своего семейного врача или педиатра бесплатно.
Пропустили прививку? Немедленно обратитесь к педиатру или семейному врачу и получите прививку.
Если у вашего ребенка есть хронические заболевания – это не противопоказание к прививке! Напротив: дети с хроническими недугами более уязвимы, поэтому нуждаются в защите прежде всего.
Вакцинируйтесь на здоровье!
Также Минздрав подготовил информационный памятник о том:
- как избежать распространения инфекционных заболеваний, если вы находитесь во временном убежище;
- на что нужно обратить внимание при обустройстве безопасного места убежища.
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