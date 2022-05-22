Полиомиелит: что следует знать

Полиомиелит – опасное вирусное заболевание, которое может вызвать неизлечимый паралич и даже привести к смерти.

Наиболее уязвимы к полиомиелиту — дети до 6 лет, но болеют и пожилые люди

Полиовирус распространяется чаще всего через грязные руки, грязную воду и пищу.

В более чем 70% случаев болезнь в начале протекает без каких-либо проявлений, а диагностируется когда у ребенка уже возник паралич

Как защититься от полиомиелита?

Лекарства против полиомиелита не существует. Единственной эффективной защитой является вакцинация.

Согласно Национальному календарю профилактических прививок ребенок должен получить 6 доз вакцины от полиомиелита:

во 2 и 4 месяце рождения — инактивированной полиомиелитной вакциной (ИПВ) (инъекции);

в 6 и 18 месяцев, а также в 6 и 14 лет – оральной полиомиелитной вакциной (ОПВ) (капли).

Шести доз вакцины достаточно, чтобы сформировался иммунитет к полиомиелиту на всю жизнь.

Где можно сделать вакцинацию?

В Украине вакцинация от полиомиелита входит в список обязательных гарантированных государством прививок. Их можно сделать у своего семейного врача или педиатра бесплатно.

Пропустили прививку? Немедленно обратитесь к педиатру или семейному врачу и получите прививку.

Если у вашего ребенка есть хронические заболевания – это не противопоказание к прививке! Напротив: дети с хроническими недугами более уязвимы, поэтому нуждаются в защите прежде всего.

Вакцинируйтесь на здоровье!

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Также Минздрав подготовил информационный памятник о том:

как избежать распространения инфекционных заболеваний, если вы находитесь во временном убежище;

на что нужно обратить внимание при обустройстве безопасного места убежища.

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