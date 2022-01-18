Календар щеплень: коли і від чого вакцинувати дітей? / pixabay.com

Календар щеплень-2022: МОЗ розповідає, коли і від чого вакцинувати дітей

Календар щеплень-2022: МОЗ розповідає, коли і від чого вакцинувати дітей

Саме діти найчастіше хворіють на різноманітні небезпечні захворювання. І вакцинація є єдиним дієвим способом запобігти розповсюдженню багатьох інфекційних хвороб. МОЗ нагадує про необхідність вакцинувати своїх дітей та пропонує зрозумілий календар щеплень, щоб допомогти батькам. Коли саме робити дітям щеплення — читайте в матеріалі ТСН.ua.

МОЗ нагадує, що більшість інфекційних захворювань є досить небезпечними. Вони можуть призвести до розвитку різноманітних ускладнень, інвалідності, а в деяких випадках навіть стати причиною смерті. Щоб захистити свою дитину, не забувайте її вчасно вакцинувати.

Календар щеплень-2022: що про нього відомо?

Календар щеплень, затверджений МОЗ України

Проти більшості інфекцій щеплення потрібно проводити дитині до півторарічного віку. Це робиться для того, щоб у дитини розвинувся імунітет до певних хвороб ще до того, як вона почне активно контактувати з однолітками. Чим частіше дитина, яку не вакцинували, спілкується з дорослими та дітьми, тим вищий у неї ризик захворіти.

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Саме тому в МОЗ затвердили спеціальний календар щеплень — документ з переліком профілактичних вакцинацій з оптимальною кількістю доз та термінами їх введення. Багато країн мають свої власні календарі щеплень, які враховують економічні та епідеміологічні можливості.

В Україні до календаря щеплень входить вакцинація проти десяти основних інфекційних захворювань:

гепатит B;

туберкульоз;

кір;

паротит;

краснуха;

правець;

дифтерія;

поліомієліт;

кашлюк;

ХІБ-інфекція (гемофільна інфекція типу b).

Держава закуповує ці вакцини за власні кошти. А тому ви можете вакцинуватися безоплатно у сімейного лікаря чи педіатра, якщо захворювання входить до календаря щеплень. Всі вакцини є якісними, безпечними та ефективними.

Календар щеплень: коли і від чого робити?

Календар щеплень: коли робити? / pixabay.com

Гепатит B

В першу ж добу життя дитина отримує першу дозу щеплення від гепатиту В. Другу дозу дозволено отримати на 2-й місяць після народження. А третю (останню) в піврічному віці.

Туберкульоз

Рекомендовано робити щеплення у період між 3-м та 5-м днем життя.

Краснуха, паротит, кір

Першу дозу дитина отримує на 12-ий день життя. А другу (і останню) аж у 6-річному віці.

Правець, дифтерія

Перше щеплення робиться на 2-й місяць після народження. Друге — на 4-му місяці, а третє — на шостому. Четверта доза запланована на 18-й місяць життя, а п’ята — на 6 років. Остання шоста доза робиться в 16 років.

Кашлюк

МОЗ рекомендує для захисту дитини робити 4 дози щеплення від цієї хвороби. Першу на другому місяці після народження, другу — на четвертому, третю — на шостому. Остання четверта робиться у 18 місяців.

Поліомієліт

Потрібно зробити аж шість доз щеплення, щоб захиститися від цієї хвороби. Перша запланована на другий місяць життя, друга — на четвертий, третя — на шостий місяць. Четверту роблять на 18-му місяці, п’яту — в 6 років. Останню планують на 14 років.

ХІБ-інфекція

Перше щеплення роблять на другому місяці від дня народження. Друге заплановане на 4 місяці, а третє — на 12-місячний вік.

Що робити, якщо пропустили вакцинацію в календарі щеплень?

Що робити, якщо пропустили дозу вакцини? / pixabay.com

Перш за все, не панікуйте. Це зовсім не означає, що вам доведеться розпочинати серію щеплень від самого початку. Але постарайтеся надолужити пропущені дози якомога щвидше. Для цього варто звернутися до педіатра або сімейного лікаря.

Також в календарі щеплень є певні захворювання, проти яких потрібно вакцинуватися в дорослому віці, якщо ви не зробили це в дитинстві.

Від кору, краснухи та паротиту потрібно отримати щеплення в тому випадку, якщо немає медичних даних про імунізацію. Перевірити наявність імунізації проти цих захворювань можна за допомогою лабораторних аналізів. Невакциновані дорослі повинні отримати хоча б одну дозу вакцини, але для ефективного результату краще дві (другу через місяць після першої).

Від гепатиту В дорослі, які не були вакциновані в дитинстві, повинні за власні кошти придбати дози для щеплення. За необхідності сімейний лікар також проведе обстеження і лабораторні дослідження. Схему щеплення в цьому випадку підбирає лікар.