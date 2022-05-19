Росіяни обстріляли з "Градів" і "Ураганів" село на Дніпропетровщині

Протягом ночі проти 19 травня армія Російської Федеорації п’ять разів обстріляла Зеленодольську громаду у Дніпропетровській області.
Неспокійно минула ніч у Великій Костромці. Окупанти держави-агресорки застосували по селу "Гради" та "Урагани".
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Внаслідок обстрілу росіян постраждалих і потерпілих місцевих мешканців немає.
"Людей не зачепило. Пошкоджені і зруйновані будинки. Село частково без світла та газу", - йдеться у повідомленні очільника області.
Нагадаємо, розпочалася 85 доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Окупанти не припиняють ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Основні зусилля противник зосереджує на Донецькому напрямку. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу 19 травня.
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