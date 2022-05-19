Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россияне обстреляли из "Градов" и "Ураганов" село на Днепропетровщине

Дата публикации
Просмотры
1191
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россияне обстреляли из "Градов" и "Ураганов" село на Днепропетровщине

Иллюстративное фото. / Фото: Associated Press

В ночь на 19 мая армия Российской Федерации пять раз обстреляла Зеленодольскую общину в Днепропетровской области.

Неспокойно прошла ночь в Великой Костромке. Оккупанты государства-агрессорки применили по селу "Грады" и "Ураганы".

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

В результате обстрела россиян пострадавших и пострадавших местных жителей нет.

"Людей не коснулось. Повреждены и разрушены дома. Село частично без света и газа", — говорится в сообщении главы области.

Неспокойно прошла ночь в Великой Костромке. Фото: Валентин Резниченко. / ©
Неспокойно прошла ночь в Великой Костромке. Фото: Валентин Резниченко.

Напомним, начались 85 сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Оккупанты не прекращают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Основные усилия противник сосредотачивается на Донецком направлении. Подробнее о ситуации на фронте – в возведении Генштаба 19 мая.

Читайте также:

Поделилась рассказом, как убегала с семьей от войны: история Насти из Новоалександровки

Поделилась рассказом, как убегала с семьей от войны: история Насти из Новоалександровки
 
Следующая публикация