Россияне обстреляли из "Градов" и "Ураганов" село на Днепропетровщине

Россияне обстреляли из "Градов" и "Ураганов" село на Днепропетровщине

В ночь на 19 мая армия Российской Федерации пять раз обстреляла Зеленодольскую общину в Днепропетровской области.

Неспокойно прошла ночь в Великой Костромке. Оккупанты государства-агрессорки применили по селу "Грады" и "Ураганы".

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

В результате обстрела россиян пострадавших и пострадавших местных жителей нет.

"Людей не коснулось. Повреждены и разрушены дома. Село частично без света и газа", — говорится в сообщении главы области.

Неспокойно прошла ночь в Великой Костромке. Фото: Валентин Резниченко.

Напомним, начались 85 сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Оккупанты не прекращают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Основные усилия противник сосредотачивается на Донецком направлении. Подробнее о ситуации на фронте – в возведении Генштаба 19 мая.

Читайте также: