Россияне обстреляли из "Градов" и "Ураганов" село на Днепропетровщине

В ночь на 19 мая армия Российской Федерации пять раз обстреляла Зеленодольскую общину в Днепропетровской области.
Неспокойно прошла ночь в Великой Костромке. Оккупанты государства-агрессорки применили по селу "Грады" и "Ураганы".
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
В результате обстрела россиян пострадавших и пострадавших местных жителей нет.
"Людей не коснулось. Повреждены и разрушены дома. Село частично без света и газа", — говорится в сообщении главы области.
Напомним, начались 85 сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Оккупанты не прекращают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Основные усилия противник сосредотачивается на Донецком направлении. Подробнее о ситуации на фронте – в возведении Генштаба 19 мая.
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