Польша предоставит Украине 25 тысяч тонн бензина

Польша передаст Украине 25 тысяч тонн бензина по своим запасам.

Таким образом, Украина сможет насытить рынок горючего на фоне его дефицита, возникшего в стране. Об этом заявила вице-премьер-министр Юлия Свириденко по итогам переговоров с польским министерством климата и окружающей среды Анной Москвой

Об этом сообщает "Польское радио".

Отмечается, что топливо начнет поступать в Украину уже со следующей недели. В рамках помощи Польше удастся сбалансировать рынок горючего.

Свириденко напомнила, что до войны Украина получала 97% топлива из России и Белоруссии. В настоящее время эти источники недоступны. Кроме того, по словам вице-премьера, на дефицит топлива влияет и уничтожение Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. Как следствие, в стране ощущается дефицит горючего.

В свою очередь, Анна Москва заявила об увеличении пропускной способности польско-украинской границы для транспортировки большего количества топлива. Она добавила, что такое сотрудничество продолжится после завершения военных действий в Украине.

Напомним, государственное регулирование цен на моторное горючее в Украине приостановлено. Стоимость бензина и дизельного топлива на АЗС изменится. Государство ожидает, что максимальная цена на дизель не будет превышать 58 гривен за литр. Бензин же может стоить 52 гривны.

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