Зеленский договаривается о горючем с новоизбранным президентом ОАЭ

Президент Украины Владимир Зеленский провел с Мохаммедом бин Заедом аль-Нахайяно телефонный разговор и поздравил его с избранием на пост президента ОАЭ.
В частности, Зеленский обсудил с новым президентом ОАЭ возможность поставлять горюче в Украину.
Об этом глава государства сообщил на странице Twitter.
"Поздравил с избранием президентом ОАЭ. Обсудили возможности обеспечения Украины горючим, угрозы глобальной продовольственной безопасности. Пригласил поучаствовать в послевоенном восстановлении Украины", — написал Зеленский.
Напомним, Кабмин приостановил государственное регулирование цен на моторное горючее в Украине. Министры уверяют, что стоимость бензина и дизельного топлива на АЗС изменится. Государство ожидает, что максимальная цена на дизель не будет превышать 58 гривен за литр. Бензин же может стоить 52 гривны.
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