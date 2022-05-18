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Зеленский договаривается о горючем с новоизбранным президентом ОАЭ

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Зеленский договаривается о горючем с новоизбранным президентом ОАЭ

Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский провел с Мохаммедом бин Заедом аль-Нахайяно телефонный разговор и поздравил его с избранием на пост президента ОАЭ.

В частности, Зеленский обсудил с новым президентом ОАЭ возможность поставлять горюче в Украину.

Об этом глава государства сообщил на странице Twitter.

"Поздравил с избранием президентом ОАЭ. Обсудили возможности обеспечения Украины горючим, угрозы глобальной продовольственной безопасности. Пригласил поучаствовать в послевоенном восстановлении Украины", — написал Зеленский.

Напомним, Кабмин приостановил государственное регулирование цен на моторное горючее в Украине. Министры уверяют, что стоимость бензина и дизельного топлива на АЗС изменится. Государство ожидает, что максимальная цена на дизель не будет превышать 58 гривен за литр. Бензин же может стоить 52 гривны.

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