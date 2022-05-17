Премьер сообщил о ситуации с топливом и об увеличении импорта в Украину

Премьер сообщил о ситуации с топливом и об увеличении импорта в Украину

17 мая состоялась онлайн-встреча с представителями топливного бизнеса.

Во вторник, 17 апреля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел онлайн-встречу с представителями топливного бизнеса по обеспечению внутреннего рынка топливом.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Премьер сообщил, что имел переговоры с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен по поводу либерализации логистических путей.

"Евросоюз ввел для Украины так называемые "коридоры солидарности". Подобный инструмент работал во время пандемии внутри Европы, когда развозили вакцины и медикаменты. Власть делает и готова делать все необходимое, чтобы дать бизнесу возможность завозить топливо в страну. На пунктах пропуска автомобильному и железнодорожному транспорту с горючим предоставляется абсолютный приоритет. Мы также ведем переговоры относительно других путей поставки, чтобы расширить наши логистические возможности", – отметил он.

Денис Шмыгаль также подчеркнул, что правительство продолжит контролировать, чтобы у людей было горючее, а на рынке не было злоупотреблений.

Министр экономики Юлия Свириденко также отметила, что количество бензовозов, ежедневно пересекающих границу, выросло почти на треть по сравнению с началом мая.

Премьер-министр дал задачу Министерству экономики совместно с Министерством энергетики и профильной ассоциацией наработать предложения по преодолению кризиса на рынке нефтепродуктов и устранению дефицита топлива.

Напомним, в Минэкономики рассказали, сколько топлива получит Украина до конца мая.

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