Польша поможет Украине в страховании транспорта для перевозки топлива

Польская сторона согласилась задействовать государственную Корпорацию по страхованию экспортных кредитов.

Для страхования перевозчиков горючего в Украину Польша согласилась задействовать в этом процессе государственную Корпорацию страхования экспортных кредитов, которая предложит дополнительные инструменты перестрахования страновых рисков для помощи украинским импортерам нефтепродуктов.

Об этом сообщила первая вице-премьер-министр — министер экономики Украины Юлия Свириденко.

"Уже в скором времени такие механизмы будут разработаны и согласованы с Украиной", — отметила она.

По ее словам, проблема ввоза горючего требует урегулирования на правительственном уровне, поскольку страховые компании обязывают перевозчиков получать дополнительное покрытие для въезда в Украину, что в итоге удорожает стоимость горючего.

Напомним, вскоре очереди на АЗС должны снизиться, а цены стабилизироваться. Бензин должен опуститься в цене менее 40 гривен за литр, а дизель не должен стоить больше 43 гривен.

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