"С днем изнасилования": Подоляк прокомментировал поздравление Путина с "днем "ДНР"

"С днем изнасилования": Подоляк прокомментировал поздравление Путина с "днем "ДНР"

Президент России Владимир Путин 11 мая поздравил главаря "ДНР" Дениса Пушилина с "днем "Донецкой народной республики". На это сразу среагировал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Так, Подоляк заявил, что это напоминает поздравление от насильника с днем изнасилования.

Об этом советник главы ОП написал в Сети.

"Поздравления Рф жителей Донбасса с "днем республики" напоминает поздравления от насильника с днем изнасилования. Нет никаких "республик", есть криминальные анклавы. Когда-то богатый район, принимавший ЕВРО-2012, превратился в бандитское Сомали", — говорится в сообщении Подоляка.

"Украина вернет Донбассу право на счастливую жизнь", – подчеркнул он.

Напомним, между тем в Донецкой области оккупанты сосредоточили все усилия в направлении Рубежного. Захватчики пытаются взять город под контроль.

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