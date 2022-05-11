"З днем зґвалтування": Подоляк прокоментував вітання Путіна з "днем "ДНР"

"З днем зґвалтування": Подоляк прокоментував вітання Путіна з "днем "ДНР"

Президент Росії Володимир Путін 11 травня привітав ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна із "днем "Донецької народної республіки". На це одразу зреагував радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Так, Подоляк заявив, що це нагадує вітання від ґвалтівника з днем зґвалтування.

Про це радник голови ОП написав у Мережі.

"Привітання Рф мешканців Донбасу з "днем республіки" нагадує вітання від ґвалтівника з днем зґвалтування. Немає ніяких "республік", є кримінальні анклави. Колись багатий район, що приймав ЄВРО-2012, перетворився на бандитське Сомалі", – йдеться у повідомленні Подоляка.

"Україна поверне Донбасу право на щасливе життя", – наголосив він.

Нагадаємо, тим часом у Донецькій області окупанти зосередили усі зусилля у напрямку Рубіжного. Загарбники намагаються взяти місто під контроль.

Обстріли не припиняються - Голова Донецької військової адміністрації про ситуацію в регіоні

Читайте також: