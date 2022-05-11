"Меркель ніколи не довіряла Путіну"- депутат Бундестагу

За його словами, Німеччина вже розуміє, що всі ці роки її політика щодо Росії була неправильною.

Німеччина вже визнає, що всі ці роки її політичне ставлення до Росії було хибним. Адже війни так і не вдалось уникнути. А ексканцлер Німеччини Ангела Меркель ніколи не довіряла президенту РФ Володимиру Путіну.

Про це повідомив депутат Бундестагу від партії "Християнсько-демократичний союз" (ХДС) Томас Хайльман в інтерв'ю ТСН.ua.

"Ми намагалися уникнути війни. Тепер ми маємо війну. Тож це була не найкраща політика, якої ми дотримувалися, як західний світ, так і в основному Німеччина. Я розмовляв з Меркель. Я знаю її 20 років. І вона завжди говорила, що Путін бреше. Тому вона ніколи не вірила Путіну. Вона сказала мені особисто під час розмови один на один, що зовсім не довіряє Путіну. Вона сказала, що він бреше. Тому ми не дивуємося, що він брехун. З іншого боку, німецький досвід під час Холодної війни свідчить, що інтенсивні економічні відносини допомагають знизити градус, заспокоїтися. І це було притаманно не лише Меркель, а й звичайній німецькій вірі німецького політичного класу від лівого до правого крила", - зазначив він.

Політик також підкреслив, що Німеччина не довіряє Росії. Однак іноді економічні інтереси країн все ж переважають на політичній арені.



"Ми не довіряємо їм (росіянам – ред.) особисто і знаємо, що вони, на жаль, нам брешуть, але якщо економічні інтереси залежать від нас настільки, як і ми від них, це завадить їм робити абсолютно ірраціональні дії. І так було у 1970-1980 роках, коли був Радянський Союз. Драматично чи катастрофічно, цього вже немає через те, що зробив Путін", - повідомив депутат.

За його словами, війна проти України – це "економічне самогубство Росії". Це поверне Росію на 30-40 років назад.

"Економічний спад буде неймовірним і посилюватиметься. Ми бачимо, скільки людей вже виїхало з Росії, скільки відносин було розірвано тощо. Тому з економічної точки зору розпочинати цю злочинну війну проти України було абсолютно нелогічно", - підкреслив Хайльман.

Нагадаємо, Німеччина підтримує повноправне членство України в ЄС.

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