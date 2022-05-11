Окупанти намагаються взяти під контроль місто Рубіжне на Донеччині

Окупанти намагаються взяти під контроль місто Рубіжне на Донеччині

У Донецькій області окупанти зосередили усі зусилля у напрямку Рубіжного.

Окупанти намагаються взяти місто під контроль.

Про це повідомляють у Генштабі.

"На Донецькому напрямку угруповання окупаційних військ зосереджує основні зусилля на продовженні наступальних дій з метою взяття під повний контроль міста Рубіжне, захоплення населених пунктів Лиман та Сєвєродонецьк", - йдеться в повідомленні.

Окупанти не припиняють штурмові дії на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдієвському, Курахівському напрямках за підтримки підрозділів ствольної та реактивної артилерії.

В місті Маріуполь ворог блокує українських захисників у районі заводу “Азовсталь”. За підтримки вогню артилерії та танків проводить штурмові дії. Завдає ракетно-бомбові удари.

Нагадаємо, українські військові знищили вже 26 тисяч російських солдатів.

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