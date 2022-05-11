Російський літак випустив дві ракети по Сумщині (фото)

Російський літак випустив дві ракети по Сумщині (фото)

Ввечері 10 травня російський літак випустив дві ракети по Сумській області.

Окупанти держави-терористки близько 19:16 завдали удару по Шосткінському району област. Обійшлося без жертв. Утім, внаслдок атаки росіян є руйнування.

Про це повідомив голава Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Руйнування у Вороніжі (селище міського типу в області - Ред.) значні, але на щастя, обійшлося без людських жертв", йдеться у повдомленні.

Нагадаємо, розпочалась 77 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Окупанти не полишають спроб захопити Донбас: детальніше про ситуаю на фронті - у ранковому зведенні Генштабу 11 травня.

Читайте також: