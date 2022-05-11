З Москви заберуть регіональний офіс ВООЗ: 43 країни підтримали резолюцію

Регіональний офіс ВООЗ із профілактики та боротьби з неінфекційними захворюваннями, який розташований у столиці Росії, пропонують перенести до Києва.

У вівторок, 10 травня, Європейський регіональний комітет Всесвітньої організації охорони здоров’я підтримав резолюцію із закликом перенести за межі Росії офіс ВООЗ із профілактики та боротьби з неінфекційними захворюваннями, який розташований у Москві.

Про це повідомили на офіційному сайті ВООЗ.

Відповідний запит до Європейського регіонального бюро ВООЗ подала Україна. Українська делегація розраховує, що цей офіс перенесуть до Києва.

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Після того, як кілька країн висловили зауваження щодо резолюції, її підтримали 43 країни ЄРК ВООЗ. Проти проголосували лише Росія, Білорусь та Таджикистан, ще дві країни утрималися.

Резолюція доручає регіональному директору ВООЗ Гансу Клюге:

вивчити можливість переносу з Москви за межі РФ регіонального офісу організації з неінфекційних хвороб;

призупинити проведення в РФ всіх заходів (конференцій, семінарів, зустрічей) під егідою ВООЗ;

винести питання вторгнення в Україну, що призвело до надзвичайної ситуації в сфері охорони здоров’я, на засідання 75 Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко назвав цю резолюцію "ще одним рішучим кроком до ізоляції РФ від цивілізованого світу".

"Всі вже побачили справжнє обличчя Росії і розуміють, що це – держава-вбивця. А той, хто забирає життя та здоров'я цивільних громадян, не може на світовому рівні представляти організацію, яка бореться за їх порятунок", – написав з цього приводу на своїй сторінці у Facebook український міністр.

Нагадаємо, МОЗ України також закликає припинити членство РФ у виконавчому комітеті ВООЗ.

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