Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Обстріли Харківщини: загинула одна людина, поранені 10

Дата публікації
Перегляди
356
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Обстріли Харківщини: загинула одна людина, поранені 10

Фото: Facebook/Поліція Харківщини

За минулу добу, 10 травня, російські окупанти продовжили обстрілювати Харківщину.

Внаслідок ударів ворога десять осіб поранено, одна людина загинула.

Про це розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

У Харківському районі, за інформацією Синєгубова, збільшилася інтенсивність ворожих обстрілів. Відомо про 6 поранених. У Лозівському та Ізюмському районах також ж 2 постраждалих. У Куп'янському районі, на жаль, 1 людина загинула.

У Харкові госпіталізували із пораненнями 2 людей, які постраждали внаслідок обстрілів окупантів.

Голова ОВА нагадав, що небезпеку несуть не лише обстріли.

"Відступаючи, російські окупанти залишають після себе смертельні пастки. У нещодавно звільнених Циркунах на російській розтяжці підірвалися дві мирні мешканки", — повідомив він.

Синєгубов закликав жителів Харківської області:

  • Перебувати за можливості в укриттях. Не виходити на вулицю без нагальної потреби, навіть за відсутності сигналу тривоги.
  • Не поспішати повертатися у звільнені населені пункти. А ті, хто перебуває там, не відвідувати жодних місць, які ще не перевірили піротехніки та ЗСУ.

Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, що 10 травня російські окупанти вперше за час війни не обстрілювали Харків снарядами.

Читайте також:

Ексклюзив ТСН: під Харковом вперше в історії знищено унікальний російський танк Т-90М "Прорив"

Ексклюзив ТСН: під Харковом вперше в історії знищено унікальний російський танк Т-90М "Прорив"

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація