Обстріли Харківщини: загинула одна людина, поранені 10

За минулу добу, 10 травня, російські окупанти продовжили обстрілювати Харківщину.

Внаслідок ударів ворога десять осіб поранено, одна людина загинула.

Про це розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

У Харківському районі, за інформацією Синєгубова, збільшилася інтенсивність ворожих обстрілів. Відомо про 6 поранених. У Лозівському та Ізюмському районах також ж 2 постраждалих. У Куп'янському районі, на жаль, 1 людина загинула.

У Харкові госпіталізували із пораненнями 2 людей, які постраждали внаслідок обстрілів окупантів.

Голова ОВА нагадав, що небезпеку несуть не лише обстріли.

"Відступаючи, російські окупанти залишають після себе смертельні пастки. У нещодавно звільнених Циркунах на російській розтяжці підірвалися дві мирні мешканки", — повідомив він.

Синєгубов закликав жителів Харківської області:

Перебувати за можливості в укриттях. Не виходити на вулицю без нагальної потреби, навіть за відсутності сигналу тривоги.

Не поспішати повертатися у звільнені населені пункти. А ті, хто перебуває там, не відвідувати жодних місць, які ще не перевірили піротехніки та ЗСУ.

Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, що 10 травня російські окупанти вперше за час війни не обстрілювали Харків снарядами.

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