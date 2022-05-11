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"Євробачення-2022": стало відомо, в якій частині фіналу виступить Kalush Orchestra

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"Євробачення-2022": стало відомо, в якій частині фіналу виступить Kalush Orchestra

Kalush Orchestra / Фото: Getty Images

Після завершення першого півфіналу конкурсу "Євробачення-2022", де визначилася перша десятка фіналістів, відбулася пресконференція.

Журналісти з різних країн ставили запитання учасникам стосовно їхніх пісень, номерів, виступів та планів на майбутнє.

Крім того, шляхом жеребкування визначався порядок виступів першої десятки фіналістів 14 травня.

Так, стало відомо, що представник України гурт Kalush Orchestra виступить у першій частині грандфіналу разом з представниками Швейцарії, Вірменії, Португалії, Норвегії, Нідерландів.

У другій частині свої номери покажуть Ісландія, Литва, Греція, Молдова.

Нагадаємо, під час першого півфіналу взяли участь 17 країн-учасниць. Сайт ТСН.ua вів текстову онлайн-трансляцію, аби наші читачі першими дізнавалися про перебіг подій на конкурсі. 

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