"Євробачення-2022": текстова онлайн-трансляція першого півфіналу конкурсу

Сьогодні, 10 травня, у першому півфіналі конкурсу "Євробачення-2022" за путівку до фіналу змагатимуться представники від України, гурт Kalush Orchestra.

Цьогоріч "Євробачення-2022" відбувається у місті Турині, Італія завдяки перемозі гурту-представника Італії Måneskin з піснею Zitti E Buoni 2021 року. Місце проведення – арена PalaOlimpico.

Представник від України, гурт Kalush Orchestra, вийде на сцену під номером шість з композицію Stefania.

Сайт ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію, аби наші читачі першими дізнавалися про перебіг подій на конкурсі.