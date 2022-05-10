"Евровидение-2022": текстовая онлайн-трансляция первого полуфинала конкурса

Сегодня, 10 мая, в первом полуфинале конкурса "Евровидение-2022" за путевку в финал сразятся представители Украины, группа Kalush Orchestra.

В этом году "Евровидение-2022" проходит в городе Турине, Италия благодаря победе группы-представителя Италии Måneskin с песней Zitti E Buoni в 2021 году. Место проведения – арена PalaOlimpico.

Представитель от Украины, группа Kalush Orchestra, выйдет на сцену под номером шесть с композицией Stefania.

Сайт ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию, чтобы наши читатели первыми узнавали о ходе событий на конкурсе.