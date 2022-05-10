Певица из Исландии поддержала Украину на "Евровидении-2022"

Во время первого полуфинала международного конкурса "Евровидение-2022" участница исландской группы Systur снова поддержала Украину.
Исполнительница вышла на сцену с рисунком на руке в виде сине-желтого флага.
К слову, во время официального открытия конкурса ее сестра появилась на бирюзовой дорожке с флагом Украины.
Девушки сыграли на гитарах и спели перед публикой композицию Með Hækkandi Sól. Кстати, брат трио играл на барабанах.
Напомним, представитель Украины на конкурсе группа Kalush Orchestra уже выступила в первом полуфинале. Присутствующие в зале слушали Stefania стоя.
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