Певица из Исландии поддержала Украину на "Евровидении-2022"

Во время первого полуфинала международного конкурса "Евровидение-2022" участница исландской группы Systur снова поддержала Украину.

Исполнительница вышла на сцену с рисунком на руке в виде сине-желтого флага.

Фото: скриншот с видео

К слову, во время официального открытия конкурса ее сестра появилась на бирюзовой дорожке с флагом Украины.

Девушки сыграли на гитарах и спели перед публикой композицию Með Hækkandi Sól. Кстати, брат трио играл на барабанах.

Напомним, представитель Украины на конкурсе группа Kalush Orchestra уже выступила в первом полуфинале. Присутствующие в зале слушали Stefania стоя.

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