"Евровидение-2022": певица из Албании эффектно открыла первый полуфинал

Только что в Турине начался первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2022".

Первой на сцену вышла албанская певица Ronela Hajati.

Артистка представила страну с песней Sekret. На сцене арены PalaOlimpico исполнительница появилась в блестящем боди. Конкурсантка устроила зажигательные танцы вместе с полуобнаженными танцовщиками, так что во время и после выступления зрители взорвались аплодисментами.

Отметим, представитель Украины группа Kalush Orchestra также выступит в первом полуфинале. Музыканты покажут свой номер под номером 6. С порядком выступлений всех участников и их конкурсными песнями вы можете ознакомиться в нашем материале.

Напомним, сайт ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию, чтобы наши читатели первыми узнавали о ходе событий на конкурсе.

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