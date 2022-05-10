"Лидером человека делают три вещи": Кличко среагировал на смерть Кравчука

Мэр Киева Виталий Кличко среагировал на смерть первого президента Украины Леонида Кравчука, отметив, что на его судьбу выпали бурные для страны времена, непростые и исторические решения, становление независимости.

Кличко поблагодарил Кравчука за любовь к Украине, мудрость и смелость.

Об этом мэр Киева написал в Сети вечером 10 мая.

"Сегодня не стало первого Президента независимой Украины Леонида Кравчука. Он говорил, что лидером человека делают три вещи: талант, сильный характер и знания. Все это было присуще Леониду Макаровичу, вошедшему в историю нашего суверенного государства как первый его законно избранный лидер", – говорится в сообщении.

Кличко отметил, что на судьбу первого главы государства выпали бурные для Украины времена, непростые и исторические решения и становление украинской независимости.

"За свою независимость и свободу мы боремся и сегодня. В ужасной войне против российского захватчика, который хочет реставрировать империю. Но мы сохраним суверенитет и свободу, которые получили более 30 лет назад! Мы не отступим и победим!" – подчеркнул столичный глава.

"Спасибо Вам, Леонид Макарович, за любовь к Украине, за Вашу мудрость и смелость. Светлая Вам память, господин Президент… Выражаю искренние соболезнования родным и близким Леонида Макаровича", – резюмировал Кличко.

Напомним, Леонид Кравчук умер 10 мая на 89-м году жизни.

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