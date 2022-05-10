"Лідером людину роблять три речі": Кличко зреагував на смерть Кравчука

Міський голова Києва Віталій Кличко зреагував на смерть першого президента України Леоніда Кравчука, зазначивши, що на його долю випали буремні для країни часи, непрості та історичні рішення, становлення незалежності.

Кличко подякував Кравчуку за любов до України, мудрість і сміливість.

Про це мер Києва написав у Мережі ввечері 10 травня.

"Сьогодні не стало першого Президента незалежної України Леоніда Кравчука. Він говорив, що лідером людину роблять три речі: талант, сильний характер та знання. Все це було притаманне Леоніду Макаровичу, який увійшов в історію нашої суверенної держави як перший її законно обраний лідер", – йдеться у повідомленні.

Кличко зауважив, що на долю першого глави держави випали буремні для України часи, непрості та історичні рішення та становлення української незалежності.

"За свою незалежність та свободу ми боремося і сьогодні. В жахливій війні проти російського загарбника, який хоче реставрувати імперію. Та ми збережемо суверенітет і волю, які здобули понад 30 років тому! Ми не відступимо і переможемо!" – наголосив столичний голова.

"Дякую Вам, Леоніду Макаровичу, за любов до України, за Вашу мудрість і сміливість. Світла Вам пам’ять, пане Президенте… Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким Леоніда Макаровича", ­– резюмував Кличко.

Нагадаємо, Леонід Кравчук помер 10 травня на 89-му році життя.

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