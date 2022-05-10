Помер Леонід Кравчук: одне із останніх інтерв’ю він дав ТСН – про що говорив президент

Помер Леонід Кравчук: одне із останніх інтерв’ю він дав ТСН – про що говорив президент

Одне зі своїх останніх інтерв’ю Леонід Кравчук дав ТСН. В ефір воно вийшло у День незалежності України.

Сьогодні, 10 травня, не стало першого президента незалежної України Леоніда Кравчука. Серце політика перестало битися на 89 році життя.

На його долю випали буремні для нашої країни часи, становлення української незалежності, яку ми вимушені захищати і нині.

Одне зі своїх останніх інтерв’ю Леонід Кравчук дав ТСН. В ефір воно вийшло у День незалежності України, 24 серпня 2021 року.

Зокрема, говорили про стільниковий зв'язок: як він з’явився в Україні. Абоненти, аби носити мобільного телефона, винаймали мобільного охоронця – ще б пак – трикімнатна квартира у руці.

Саме Леонід Кравчук зробив стартовий дзвінок з мобільного в Україні у 1993 році. "Мені було 65 років. Я вперше в житті тримав в руках мобільний телефон. А зараз вже діти фактично народжуються з мобільним телефоном – а пройшло небагато часу", - розповів президент.

Повний текст інтерв’ю читайте тут.

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Нагадаємо, Леоніду Кравчуку влітку зробили складну операцію на серці. Операційне втручання проводив відомий кардіохірург Борис Тодуров. Відомо, що після операції перший президент України навіть перебував на апараті ШВЛ і вперше за 30 років через стан свого здоров'я 24 серпня пропустив урочисті заходи, присвячені Дню Незалежності України. Згодом стало відомо, що Леонід Кравчук поїхав до Німеччини на реабілітацію.

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