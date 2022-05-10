УЄФА ухвалила розклад основної частини Євро-2024

У вівторок, 10 травня, Виконавчий комітет УЄФА на зборах у Відні затвердив розклад основної частини чемпіонату Європи 2024 року, який прийме Німеччина.

Турнір стартує 14 червня у Мюнхені, а завершиться 14 липня фінальним матчем на Олімпійському стадіоні у Берліні.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Груповий раунд триватиме до 26 червня, а 29 числа стартують матчі 1/8 фіналу. Чвертьфінали відбудуться 5-6 липня, півфінали – 9-10 липня.

Євро-2024 приймуть 10 німецьких міст: Берлін, Лейпциг, Гамбург, Дортмунд, Гельзенкірхен, Дюссельдорф, Кельн, Франкфурт, Штутгарт та Мюнхен.

Національна збірна Німеччини отримала пряму путівку до фінальної частини турніру та стартує у групі "А".

Відбірковий цикл Євро-2024 стартує у березні 2023 року та триватиме до березня 2024-го.

Нагадаємо, що Виконком УЄФА також прийняв новий формат єврокубків з сезону 2024/25.

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