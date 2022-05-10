УЕФА принял расписание основной части Евро-2024

Во вторник, 10 мая, Исполнительный комитет УЕФА на собрании в Вене утвердил расписание основной части чемпионата Европы 2024, которое примет Германия.

Турнир стартует 14 июня в Мюнхене, а завершится 14 июля финальным матчем на Олимпийском стадионе в Берлине.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Групповой раунд продлится до 26 июня, а 29 числа стартуют матчи 1/8 финала. Четвертьфиналы пройдут 5-6 июля, полуфиналы – 9-10 июля.

Евро-2024 примут 10 немецких городов: Берлин, Лейпциг, Гамбург, Дортмунд, Гельзенкирхен, Дюссельдорф, Кельн, Франкфурт, Штутгарт и Мюнхен.

Национальная сборная Германии получила прямую путевку в финальную часть турнира и стартует в группе "А".

Отборочный цикл Евро-2024 стартует в марте 2023 года и продлится до марта 2024 года.

Напомним, что Исполком УЕФА также принял новый формат еврокубков с сезона 2024/25.

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