УЕФА принял расписание основной части Евро-2024

Во вторник, 10 мая, Исполнительный комитет УЕФА на собрании в Вене утвердил расписание основной части чемпионата Европы 2024, которое примет Германия.
Турнир стартует 14 июня в Мюнхене, а завершится 14 июля финальным матчем на Олимпийском стадионе в Берлине.
Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Групповой раунд продлится до 26 июня, а 29 числа стартуют матчи 1/8 финала. Четвертьфиналы пройдут 5-6 июля, полуфиналы – 9-10 июля.
Евро-2024 примут 10 немецких городов: Берлин, Лейпциг, Гамбург, Дортмунд, Гельзенкирхен, Дюссельдорф, Кельн, Франкфурт, Штутгарт и Мюнхен.
Национальная сборная Германии получила прямую путевку в финальную часть турнира и стартует в группе "А".
Отборочный цикл Евро-2024 стартует в марте 2023 года и продлится до марта 2024 года.
Напомним, что Исполком УЕФА также принял новый формат еврокубков с сезона 2024/25.
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