Український легіонер "Риги" придбав автомобіль для ЗСУ (фото)

Колишній форвард чернігівської "Десни", а нині гравець латвійської "Риги", Олександр Філіппов долучився до допомоги українським захисникам.

Футболіст разом з друзями передав автомобіль для спецзавдань на фронті.

Про це повідомив журналіст Дмитро Поворознюк на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що позашляховик допоможе військовим під Херсоном та у напрямку Ізюму.

"Одна з найбільших потреб на фронті зараз - автомобілі для спецзавдань. Я на наступному тиждні планую відвезти дві машини на фронт: на Ізюмський напрямок та під Херсон. В обох місцях служать мої друзі. Одну машину вже купив в Латвії футболіст "Риги" Олександр Філіппов з друзями. На другу машину ще збираю кошти", - розповів журналіст.

Нагадаємо, що український форвард "Динамо" Тбілісі Станіслав Біленький став героєм матчу чемпіонату Грузії. Гольова феєрія від українця викликала захоплення у коментатора зустрічі.

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