Умер Леонид Кравчук: одно из последних интервью он дал ТСН – о чем говорил президент

Умер Леонид Кравчук: одно из последних интервью он дал ТСН – о чем говорил президент

Одно из своих последних интервью Леонид Кравчук дал ТСН. В эфир оно вышло в День независимости Украины.

Сегодня, 10 мая, не стало первого президента независимой Украины Леонида Кравчука. Сердце политика перестало биться на 89 году жизни.

На его долю выпали бурные для нашей страны времена, становление украинской независимости, которую мы вынуждены защищать и сейчас.

Одно из своих последних интервью Леонид Кравчук дал ТСН. В эфир оно вышло в День независимости Украины, 24 августа 2021 года.

В частности, говорили о сотовой связи: как она появилась в Украине. Абоненты, чтобы носить мобильный телефон, снимали мобильного охранника – еще бы – трехкомнатная квартира в руке.

Именно Леонид Кравчук совершил стартовый звонок с мобильного в Украине в 1993 году. "Мне было 65 лет. Я впервые в жизни держал в руках мобильный телефон. А сейчас уже дети фактически рождаются с мобильным телефоном – а прошло немного времени", – рассказал президент.

Полный текст интервью читайте здесь.

От таксофонов к первым мобильным - как менялась история связи в Украине

Напомним, Леониду Кравчуку летом сделали сложную операцию на сердце. Операционное вмешательство проводил известный кардиохирург Борис Тодуров. Известно, что после операции первый президент Украины даже находился на аппарате ИВЛ и впервые за 30 лет из-за состояния здоровья 24 августа пропустил торжественные мероприятия, посвященные Дню Независимости Украины. Впоследствии стало известно, что Леонид Кравчук уехал в Германию на реабилитацию.

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