Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Умер первый президент Украины Леонид Кравчук – СМИ

Дата публикации
Просмотры
20к
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Умер первый президент Украины Леонид Кравчук – СМИ

Фото: УНИАН

В Украине на 89 году жизни скончался первый президент Украины Леонид Кравчук.

Он занимал должность главы государства в 1991-1994 годах.

Об этом пишет издание "Украинские новости".

Леонид Макарович продолжительно болел и проходил реабилитацию в Германии после операции на сердце. Из жизни он ушел 10 мая в 17:00 по киевскому времени.

5 декабря 1991 Леонид Кравчук на первых президентских выборах в независимой Украине набрал 61,6% голосов и занял пост главы государства.

Именно Леонид Макарович 8 декабря того же года с президентом РФ Борисом Ельциным и представителем верховного совета Беларуси Станиславом Шушкевичем подписал соглашение о прекращении существования СССР.

В 2020 году Кравчук стал представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по войне на Донбассе.

Напомним, что Кравчук, Кучма и Ющенко уверены, что Украина устоит и победит агрессора.

Читайте также:

Новости Украины: Леонид Кравчук на реабилитации - что известно о состоянии здоровья первого президента

Новости Украины: Леонид Кравчук на реабилитации - что известно о состоянии здоровья первого президента
Следующая публикация