Умер первый президент Украины Леонид Кравчук – СМИ

В Украине на 89 году жизни скончался первый президент Украины Леонид Кравчук.

Он занимал должность главы государства в 1991-1994 годах.

Об этом пишет издание "Украинские новости".

Леонид Макарович продолжительно болел и проходил реабилитацию в Германии после операции на сердце. Из жизни он ушел 10 мая в 17:00 по киевскому времени.

5 декабря 1991 Леонид Кравчук на первых президентских выборах в независимой Украине набрал 61,6% голосов и занял пост главы государства.

Именно Леонид Макарович 8 декабря того же года с президентом РФ Борисом Ельциным и представителем верховного совета Беларуси Станиславом Шушкевичем подписал соглашение о прекращении существования СССР.

В 2020 году Кравчук стал представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по войне на Донбассе.

Напомним, что Кравчук, Кучма и Ющенко уверены, что Украина устоит и победит агрессора.

Читайте также: