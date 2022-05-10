Умер первый президент Украины Леонид Кравчук – СМИ

В Украине на 89 году жизни скончался первый президент Украины Леонид Кравчук.
Он занимал должность главы государства в 1991-1994 годах.
Об этом пишет издание "Украинские новости".
Леонид Макарович продолжительно болел и проходил реабилитацию в Германии после операции на сердце. Из жизни он ушел 10 мая в 17:00 по киевскому времени.
5 декабря 1991 Леонид Кравчук на первых президентских выборах в независимой Украине набрал 61,6% голосов и занял пост главы государства.
Именно Леонид Макарович 8 декабря того же года с президентом РФ Борисом Ельциным и представителем верховного совета Беларуси Станиславом Шушкевичем подписал соглашение о прекращении существования СССР.
В 2020 году Кравчук стал представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по войне на Донбассе.
Напомним, что Кравчук, Кучма и Ющенко уверены, что Украина устоит и победит агрессора.
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