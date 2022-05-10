Чехия заменила Россию в Совете ООН по правам человека

Чехия официально вошла в Совет ООН по правам человека вместо изгнанной России.

Чехия займет место России в Совете Организации Объединенных Наций по правам человека до 31 декабря 2023 года.

За это решение проголосовала Генеральная ассамблея ООН, сообщает Совет ООН в Twitter.

"Генеральная ассамблея ООН избрала Чехию на место в Совете по правам человека, освобожденное Россией в апреле 2022 года. Чешская Республика будет сохранять за собой это место до 31 декабря 2023 года", – говорится в сообщении.

Чехия являлась единственным кандидатом на это место от группы восточноевропейских стран. Для принятия решения Чехии потребовалось большинство в 97 голосов. Ее поддержали 157 делегатов.

РПЧ – межправительственный орган системы ООН. Он был создан в 2006 году, придя на смену Комиссии по правам человека. В совет входят 47 государств, каждое из которых избирается Генассамблеей на три года большинством голосов путем прямого тайного голосования.

Напомним, 7 апреля Генеральная Ассамблея одобрила остановку членства России в РПЧ ООН после сообщений о массовых убийствах российскими оккупантами мирных жителей в Украине.

Россия перед этим пригрозила, что голосование за или содержание будет рассматриваться как "недружественный жест" с последствиями для двусторонних связей.

В то же время, сразу после голосования Москва заявила, что сама досрочно прекращает свои полномочия в Совете ООН по правам человека.

Ранее Россию изгнали из Всемирной туристической организации ООН.

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