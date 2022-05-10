Чехія замінила Росію у Раді ООН з прав людини

Чехія офіційно увійшла до Ради ООН з прав людини замість вигнаної Росії.

Чехія займе місце Росії у Раді Організації Об'єднаних Націй з прав людини до 31 грудня 2023 року.

За це рішення проголосувала Генеральна асамблея ООН, повідомляє Рада ООН у Twitter.

"Генеральна асамблея ООН обрала Чехію на місце у Раді з прав людини, звільнене Росією у квітні 2022 року. Чеська Республіка зберігатиме за собою це місце до 31 грудня 2023 року", – йдеться в повідомленні.

Чехія була єдиним кандидатом на це місце від групи східноєвропейських країн. Для ухвалення рішення Чехії потрібна була більшість у 97 голосів. Її підтримали 157 делегатів.

РПЛ – міжурядовий орган системи ООН. Він був створений у 2006 році, прийшовши на зміну Комісії з прав людини. До ради входять 47 держав, кожна з яких обирається Генасамблеєю на три роки більшістю голосів шляхом прямого таємного голосування.

Нагадаємо, 7 квітня Генеральна Асамблея схвалила зупинку членства Росії у РПЛ ООН після повідомлень про масові вбивства російськими окупантами мирних жителів в Україні.

Росія перед цим пригрозила, що голосування за або утримання буде розглядатися як "недружній жест" із наслідками для двосторонніх зв'язків.

Водночас одразу після голосування Москва заявила, що сама достроково припиняє свої повноваження у Раді ООН з прав людини.

Раніше Росію вигнали зі Всесвітньої туристичної організації ООН.

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