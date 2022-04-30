Стало відомо, хто замінить Росію в Раді з прав людини ООН

Стало відомо, хто замінить Росію в Раді з прав людини ООН

Єдиним кандидатом на заміну Росії у Раді з прав людини Організації об'єднаних націй є Чехія.

Генасамблея ООН 10 травня голосуватиме щодо країни, яка замінить Росію у Раді з прав людини після її виключення на тлі оприлюднення доказів звірств, які російські військові вчиняють в Україні.

Про це повідомляє AP.

За словами речниці Генасамблеї ООН Пауліни Кубяк, Чехія є єдиним кандидатом на місце в Раді з прав людини, яке стало вакантним після призупинення членства там РФ.

Рада складається з 47 членів, місця в ній розподілено за регіональним принципом, тому на заміну Росії має прийти східноєвропейська країна.

Нагадаємо, Генеральна асамблея ООН 7 квітня виключила росію з Ради з прав людини. Це відбулося на тлі оприлюднення доказів звірств, які російські військові вчиняють в Україні. За виключення РФ проголосували 93 країни, проти — 24.

Росія перед цим пригрозила, що голосування за або утримання буде розглядатися як "недружній жест" із наслідками для двосторонніх зв'язків. Водночас одразу після голосування РФ заявила, що сама достроково припиняє свої повноваження у Раді ООН з прав людини.

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Раніше стало відомо, що Генеральна асамблея Всесвітньої туристичної організації ООН більшістю голосів проголосувала за виключення Росії зі складу організації.

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