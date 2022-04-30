Бригада електриків на Київщині випадково виявила братську могилу

Розстріляних, спалених і закатованих російськими окупантами українців досі знаходять у звільненій від загарбників Київській області.

Напередодні в Макарівській громаді провели ексгумацію тіл, двох із них не можуть упізнати, йдеться в ТСН.

Із могили дістали тіло 27-річного Едуарда. Поруч дитяча кепка, а під нею зошит. «У нього син маленький. Це дитя йому поклало свою кепку і написало там у зошиті», - розповідає сусід.

Як саме і коли загинув чоловік ніхто так досі й не знає. Востаннє Едуарда бачили живим 28 лютого. Того дня він разом зі своїм кумом Дмитром їхав заправити авто. «Пришлась черга нам в бік, в пасажирські двері, у передню. Я затормозив, дав задню, повибігали, порозбігалися в різні боки. Я його ще бачив, як він біг», - пригадує кум чоловіка.

Чоловіка знайшли аж на четверту добу - убитим, за півтори сотні метрів від автомобіля. Наступного дня поховали, як могли тоді. Тепер єдине, чого хочуть рідні та друзі Едуарда, гідно попрощатися і похоронити.

У сусідній Завалівці слідчі та криміналісти проводить ексгумацію ще одного тіла. Неподалік і сільський голова, який вже знає, це Юлій Школа. Йому було 60 років і його вбив російський снайпер. «Коли заходили колони з Бородянки сюди він рахував техніку, яка йшла, і в цей час снайпер його розстріляв», - розповідає чоловік.

Це сталося ще 26 лютого. Хоронили місцеві жителі, теж без труни, під обстрілами. Тут російські окупанти гатили і по живих, і по мертвих.

Імена ще двох загиблих, яких ексгумували в Макарівській громаді напередоді - поки невідомі. На це захоронення в Калинівці випадково натрапили електрики, коли приїхали в село відновлювати світло. «Подивися збоку, побачив якийсь пагорб такий невеличкий і біля нього як-то коси», - каже електромонтер.

Розстріляних, спалених і закатованих російськими окупантами українців досі знаходять у звільненій Київщині

Тоді ж у селі саме працювали прокурори, які фіксували руйнування та пошкодження. Тепер вони повернулися на місце разом із поліцією.

З-під насипу землі дістають тіла двох чоловіків, у обох зв'язані руки і вогнепальні поранення, усі речі залиті кров'ю. «Звичайно, це зроблено військовими РФ, тому що ця територія села Калинівка була окупована. Ймовірно, це жителі сусідніх сіл, яких було спіймано і в подальшому вони піддавалися катуванню для отримання тієї чи іншої інформації», - кажуть прокурори.

Тепер слідчі та прокурори встановлюватимуть, хто ці чоловіки і за яких обставин їх убили. Передусім почнуть шукати їх серед тих, хто є в списку зниклих безвісти.

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