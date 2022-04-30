Українські зірки відіграли концерт просто посеред станції у метро Дніпра

Українські зірки влаштували безкоштовний концерт на станції метро "Вокзальна" у місті Дніпро.

У такий спосіб артисти хотіли підтримати цивільних і водночас подбати про безпеку глядачів. Проєкт назвали "Життя переможе".

Рекордна кількість людей - на станції дніпровського метро. Одне з найкоротших у світі, досі не добудоване до середмістя - за останні місяці стало бомбосховищем, а тепер і концертним майданчиком, йдеться у сюжеті ТСН.

Кілька тисяч глядачів також влаштовують міні-концерт. Кличуть себе артистичним батальйоном – щодня виступають у шпиталях, військових частинах та на передовій. Безкоштовний концерт у метро влаштували, аби підтримати цивільних, що мають свій власний фронт.

Пасажири, що приїжджали до станції, були неабияк здивовані. Втриматися від танців та співів їм було вкрай важко.

"Життя переможе": українські зірки влаштували концерт у метро Дніпра

Артисти зізнавалися, що специфічна акустика та гул потягів їм не заважав. А за словами лідера гурту "ВВ" Олега Скрипки, навпаки – додавав особливого ефекту.

"Така ситуація – я думаю, це найкраще місце для концертів. Це абсолютна безпека. А те, що їздять потяги і та що люди ідуть і проходять, головне - ми звертаємося до людей, допомагаємо одне одному", -сказав Скрипка.

Не обійшлося й без жартів, за які відповідав автор студії "Квартал 95" Валерій Жидков.

"Перші кілька днів здавалося, що гумор – це недоречно, це дивно у цій ситуації. Але потім, спілкуючись з людьми, особливо спілкуючись з військовими, розумієш, що це дуже важливий елемент для того, щоб не збожеволіти хоча б", - зазначив Жидков.

Артисти кажуть, що такі виступи для цивільних українців влаштують й у інших українських містах. З обов'язковим дотриманням заходів безпеки.

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