Українські зірки відіграли концерт просто посеред станції у метро Дніпра

Українські зірки влаштували безкоштовний концерт на станції метро "Вокзальна" у місті Дніпро.
У такий спосіб артисти хотіли підтримати цивільних і водночас подбати про безпеку глядачів. Проєкт назвали "Життя переможе".
Рекордна кількість людей - на станції дніпровського метро. Одне з найкоротших у світі, досі не добудоване до середмістя - за останні місяці стало бомбосховищем, а тепер і концертним майданчиком, йдеться у сюжеті ТСН.
Кілька тисяч глядачів також влаштовують міні-концерт. Кличуть себе артистичним батальйоном – щодня виступають у шпиталях, військових частинах та на передовій. Безкоштовний концерт у метро влаштували, аби підтримати цивільних, що мають свій власний фронт.
Пасажири, що приїжджали до станції, були неабияк здивовані. Втриматися від танців та співів їм було вкрай важко.
Артисти зізнавалися, що специфічна акустика та гул потягів їм не заважав. А за словами лідера гурту "ВВ" Олега Скрипки, навпаки – додавав особливого ефекту.
"Така ситуація – я думаю, це найкраще місце для концертів. Це абсолютна безпека. А те, що їздять потяги і та що люди ідуть і проходять, головне - ми звертаємося до людей, допомагаємо одне одному", -сказав Скрипка.
Не обійшлося й без жартів, за які відповідав автор студії "Квартал 95" Валерій Жидков.
"Перші кілька днів здавалося, що гумор – це недоречно, це дивно у цій ситуації. Але потім, спілкуючись з людьми, особливо спілкуючись з військовими, розумієш, що це дуже важливий елемент для того, щоб не збожеволіти хоча б", - зазначив Жидков.
Артисти кажуть, що такі виступи для цивільних українців влаштують й у інших українських містах. З обов'язковим дотриманням заходів безпеки.
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