Гурт "Антитіла" записав дует із британською зіркою Едом Шираном

Український гурт "Антитіла", учасники якого та соліст Тарас Тополя наразі боронять нашу країну на фронті, встигли записати нову композицію.

Колектив вже невдовзі представить нову пісню, яку записав у дуеті з британською зіркою Едом Шираном. Пісня отримала назву 2Step. Прем'єра треку має відбутися 2 травня, а сьогодні в Мережі з'явився фрагмент пісні.

Судячи з тизеру, у композиції "Антитіла" співатимуть українською, що дуже приємно – адже пісня транслюватиметься також за кордоном, і нашу мову почують чимало людей у багатьох країнах світу.

Про колаборацію фронтмен "Антитіл" Тарас Тополя розповів на своїй сторінці в Instagram. Він також показав переписку з Едом Шираном, у якій британський співак просить Тараса берегти себе.

Судячи з розмови, напередодні Тополя показав Ширану приголомшливе відео того, що відбувається в Україні – побачене британський артист назвав "несамовитим" і висловив співчуття, що так відбувається.

instagram.com/antytila_official

Також Ед був у захваті від тексту, який написав до їхньої спільної композиції Тополя і в якому український музикант відобразив все те, що переживає зараз Україна.

Нагадаємо, на початку квітня Pink Floyd спільно з лідером гурту "Бумбокс" Андрієм Хливнюком випустили пісню на підтримку України під назвою Hey Hey Rise. Це перша композиція легендарного колективу за останні 28 років.

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