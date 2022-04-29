Російський актор Смольянінов про Путіна: "Все його життя – це спецоперація"

Відомий російський актор Артур Смольянінов все своє дитинство провів в Україні, бабусі й дідусі артиста були родом звідси, тож війну РФ проти України він переживає дуже болісно.

В інтерв'ю програмі "Скажи Гордєєвій" Смольянінов поділився, що насправді багато росіян переживають через війну в Україні. Однак бояться виходити і мають на це причини:

"Ми в заручниках. Коли ти в заручниках, у тебе є два варіанти: або тікати, якщо ти можеш, або залишатися і любити, такий який є. І пісні співати хвалебні. І чим більше не навидиш, тим голосніші пісні. Тим більші ці вислови публічні любові та відданості", - сказав Смольянінов.

Він також пригадав, як одного разу зустрівся з Путіним. Це було на прем1єрі стрічки "9 рота", у якій Смольянінов зіграв одну з головних ролей. Це був закритий показ стрічки, який організували спеціально для Путіна.

Актор пригадує, що після прем'єри вони проговорили з Путіним майже годину і були дві речі, яки приголомшили артиста:

"Я ще тоді почав підозрювати, що щось тут негаразд. Ми просиділи тоді з ним після цього майже цілу годину. Що у мене залишилося у пам'яті. Два найяскравіших спогади. Перше враження – це запах, який від нього йшов. Це були, якісь спецпарфумовані війська, певно, попрацювали, тому що таке відчуття, у мене це викликало тоді відчуття якоїсь абсолютної інстинктивної улесності. Я ніколи в житті не відчував такого запаху. Мені здається, тут не буває дрібниць. Це все спецоперація. А друге – ми проговорили годину. Щось про Афганістан розговорилися і щось він став говорити про те, що американцям вигідний цей наркотрафік. І дуже переконливо це все лунало. Він володіє прийомами маніпуляції віртуозно. Та, після того, як ми вийшли звідти, я запитав себе, про що ми говорили і я зрозумів, що я не пам'ятаю жодного слова. У мене було повне відчуття, що це була розмова ні про що. Це був просто сірий туман", - поділився Смольянінов.

Разом з тим актор припустив, чим Путін міг керуватися, коли вирішив напасти на Україну:

"Я так розумію, його професія була у тому, щоб шукати ворогів цієї великої батьківщини. Гадаю, що це дуже особиста причина. Це помста. Тому що людина все життя вчилася шукати ворогів. Все його життя – це спецоперація. Говорити одне, думати інше, робити третє. Робота така. Але мені здається, робота президента передбачає пошук друзів. А професія офіцер КДБ передбачаєпошук ворогів. Може б він і хотів інакше, дідько його знає, помрію за нього, але не може. Тому що ідеї управляють ним, а не він ідеями. Плюс відсутність якого б там не було зовнішнього контролю", - зазначив актор.

Він поділився, що не відчуває вини, бо не він приймав рішення вводити війська на територію України. Смольянінов вважає, що за це несуть відповідальність конкретні люди. Але артисту соромно за те, що його співвітчизникам не соромно:

"Я не відчуваю вини. Я відчуваю відповідальність за те, що відбувається. Мені соромно за тих, кому не соромно", - сказав артист.

Читайте також: