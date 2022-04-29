Зустріч Зеленського і Путіна сьогодні не на часі – Подоляк

Зустріч Зеленського і Путіна сьогодні не на часі – Подоляк

Переговори президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимир Путіна відбудуться, коли будуть готові юридичні позиції.

Зустріч двох президентів планується, але згодом.

Про це заявив в інтерв’ю "Радіо Свобода" антикризовий радник голови Офісу президента та член делегації України на переговорах з Росією Михайло Подоляк.

“Україна буде готова на зустріч президентів, коли будуть готові юридичні позиції, чітко вмотивовані. І президент України буде ключовим ініціатором, який буде узагальнювати ці позиції та говорити, коли ми будемо готові, з точки зору України, саме зустрічатися, проводити двосторонню зустріч. Я не бачу, що сьогодні це можна зробити буквально завтра чи післязавтра, як про це каже Туреччина... На жаль, нам треба трішки почекати”, – пояснив Подоляк.

Він також зазначив, що переговорний процес між Україною та Росією сповільнився через вичерпні матеріали про звірства російських військових під Києвом.

"Певною мірою можна говорити, що переговорний процес іде більш повільно. Тому що після Стамбульського комюніке ми отримали абсолютно вичерпні матеріали про прямі воєнні злочини Російської Федерації у Київській області, у цілій низці наших міст і селищ. Це перше, що суттєво повпливало на емоційний фон", - додав він.

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Нагадаємо, міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що його країна сподівається, що зустріч президентів України і Росії — Володимира Зеленського і Володимира Путіна — вдасться провести вже найближчими днями. З відповідною пропозицією неодноразово виступав президент Туреччини Реджеп Ердоган.

Як повідомлялося, Росія запропонувала, що зустріч Володимира Зеленського із Володимиром Путіним може відбутися одночасно з парафуванням мирного договору головами МЗС.

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