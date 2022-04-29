Встреча Зеленского и Путина сегодня не ко времени – Подоляк

Встреча Зеленского и Путина сегодня не ко времени – Подоляк

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина состоятся, когда будут готовы юридические позиции.

Встреча двух президентов планируется, но со временем.

Об этом заявил в интервью "Радио Свобода" антикризисный советник главы Офиса президента и член делегации Украины на переговорах с Россией Михаил Подоляк.

"Украина будет готова ко встрече президентов, когда будут готовы юридические позиции, четко мотивированные. И президент Украины будет ключевым инициатором, который будет обобщать эти позиции и говорить, когда мы будем готовы с точки зрения Украины именно встречаться, проводить двустороннюю встречу. Я не вижу, что сегодня это можно сделать буквально завтра или послезавтра, как об этом говорит Турция... К сожалению, нам нужно немного подождать”, – объяснил Подоляк.

Он также отметил, что переговорный процесс между Украиной и Россией замедлился из-за исчерпывающих материалов о зверствах российских военных под Киевом.

"В определенной степени можно говорить, что переговорный процесс идет медленнее. Потому что после Стамбульского коммюнике мы получили абсолютно исчерпывающие материалы о прямых военных преступлениях Российской Федерации в Киевской области, в целом ряде наших городов и поселков. Это первое, что существенно повлияло на эмоциональный фон", – добавил он.

Владимир Зеленский выступил на заседании Конгресса местных и региональных властей

Напомним, министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что его страна надеется, что встречу президентов Украины и России — Владимира Зеленского и Владимира Путина — удастся провести уже в ближайшие дни. С соответствующим предложением неоднократно выступал президент Турции Реджеп Эрдоган.

Как сообщалось, Россия предложила, что встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным может состояться одновременно с парафированием мирного договора главами МИД.

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