Группа "Антитела" записала дуэт с британской звездой Эдом Шираном

Украинская группа "Антитела", участники которой и солист Тарас Тополя сейчас защищают нашу страну на фронте, успели записать новую композицию.

Коллектив уже вскоре представит новую песню, которую записал в дуэте с британской звездой Эдом Шираном. Песня получила название 2Step. Премьера трека состоится 2 мая, а сегодня в Сети появился фрагмент песни.

Судя по тизеру, в композиции "Антитела" будут петь на украинском, что очень приятно – ведь песня будет транслироваться также за границей, и наш язык услышит немало людей во многих странах мира.

О коллаборации фронтмен "Антител" Тарас Тополя рассказал на своей странице в Instagram. Он также показал переписку с Эдом Шираном, в которой британский певец просит Тараса беречь себя.

Судя по разговору, накануне Тополя показал Ширану шокирующее видео происходящего в Украине – увиденное британский артист назвал "душераздирающим" и выразил соболезнование, что так происходит.

instagram.com/antytila_official

Также Эд был в восторге от текста, который написал к их общей композиции Тополя и в котором украинский музыкант отразил все то, что переживает сейчас Украина.

Напомним, в начале апреля Pink Floyd совместно с лидером группы Бумбокс Андреем Хлывнюком выпустили песню в поддержку Украины под названием Hey Hey Rise. Это первая композиция легендарного коллектива за последние 28 лет.

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