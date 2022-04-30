До України приїхали нейрохірурги із США задля надскладних операцій

Допомагати Україні приїхали двоє нейрохірургів зі Сполучених Штатів, які не злякалися війни і вибухів.

Разом зі своїми українськими колегами беруться за надскладні випадки і оперують навіть під час повітряної тривоги, йдеться в ТСН.

Американських нейрохірургів зустрів їхній товариш з Ірпеня, пластун Іван Пукіш на пішому переході на українсько- польському кордоні. Звідси медики поспішають до дитячої лікарні – оперувати.

З України його бабуся з дідусем і дружина, розповідає Люк Томич. 2014 року вони заснували родинний фонд «Разом для України». Поруч з українськими лікарями прооперували вже майже сотню дітей, не зупиняються і зараз.

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«Не можна сказати, що все тут зовсім безпечно, війна йде, я знаю вже кілька разів були вибухи тут у Львові, Просто було важливо зараз приїхати і показати, що ми з вами», - каже Люк.

«Я маю друзів в Україні і хвилююся за них. Я 4 роки провів з американськими військовими в Афганістані. Я знаю, що таке бомбардування і їхні наслідки. І те, що ворожі війська вбивають цивільних, бомблять лікарні - це жахливо», - додає колега Джонатан Форбс.

На американських лікарів чекає 16-річна Іра. У неї рідкісна хвороба судин, через яку слабнуть м’язи і іноді дівчина не може навіть ходити. Тож дівчинці потрібна операція. «Складне і рідкісне втручання. Я бачив як їх виконують кілька разів, але не мав можливості самостійного виконання», - каже завідувач відділення дитячої нейрохірургії Михайло Ловга.

Тим часом сина Вікторії з Хмельниччини вже оперують. Два роки тому, розповідає жінка, помітила зміни у його поведінці. «Похитування таке, підтанцьовування, якісь такі рухи повторювалися», - розповідає жінка.

З’ясувалося, що у голові хлопця одразу три пухлини і зараз видаляють найбільшу. Операція триває 12 годин, складно було навіть дістатися пухлини, розповідають лікарі. «Близько розташовані дуже критично важливі структури, місце, де в нас сходяться нерви, які керують очима, близько й стовбур головного мозку, пошкодження якого взагалі є критичним», - пояснюють медики.

Операція минає успішно і хлопчик вже приходить до тями.

За цей приїзд українські і американські нейрохірурги провели три складні втручання. Зараз планують свій наступний візит і сподіваються, що він буде вже у мирну Україну

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