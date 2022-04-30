В Україні розробляють плани під різні варіанти тривалості війни з Росією - Арахамія

В Україні розробляють плани під різні варіанти тривалості війни з Росією - Арахамія

В Україні готуються до різних варіантів тривалості війни, оскільки мало війн закінчувалися за декілька тижнів чи місяців.

Держава має опрацювати всі сценарії.

Про це заявив очільник української делегації на переговорах з РФ, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє пресслужба політсили.

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"Звичайно, всі ми українці хочемо перемогти найближчим часом, і не хочемо зараз навіть думати про тривалий сценарій, який роками може тривати. На жаль, світовий досвід показує, що мало було війн, які закінчувалися за декілька тижнів чи місяців", - сказав Арахамія.

Він також зазначив, що держава має враховувати всі часові варіанти закінчення війни та адаптувати діяльність з урахуванням різних сценаріїв.

"Інститут стратегічних досліджень зараз працює над розробкою всіх сценаріїв щодо тривалості війни, і готуються відповідні плани їх адаптації під різні сценарії. Тобто, ми маємо враховувати ті ризики, і ті сценарії, які можуть бути. І все ж, ми віримо в перемогу ЗСУ, і зможемо вигнати ворога протягом найближчого часу", – додав він.

Нагадаємо, за прогнозами радника керівника Офісу президента Олексій Арестовича, у другій половині червня-на початку липня очікуються запеклі бої – тоді українська армія піде в наступ.

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