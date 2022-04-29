Росія ще має запаси комплектуючих для нових ракет - Маляр

Російська Федерація вже понад два місяці веде війну проти України, але досі має у запасі чимало комплектуючих для нових ракет.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр наголошує, хоч росіяни використали для ударів по українських містах чимало ракет, але багато залишилося ще.

Про це представниця Міноборони сказала в ефірі національного телемарафону.

"Росіяни використали багато ракет, але багато і залишилось. Ще певний час у них працюватиме виробництво з поповнення витраченого арсеналу зі старих запасів. У росіян є ще з чого виробляти (ракети - Ред.) і є комплектуючі", - наголосила вона.

До слова, радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк повідомляв, що за час повномасшабного вторгнення Росія випустила по території України 1900 крилатих ракет.

Як повідомлялося, радник Офісу президента Олексій Арестович дав новий прогноз щодо подій, які можуть відбуватися у війні Росії проти України найближчим часом. Як прогнозує Арестович, запеклі бої можуть відновитися у червні – на початку липня 2022 року.

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