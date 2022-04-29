Россия еще имеет запасы комплектующих для новых ракет - Маляр

Российская Федерация уже более двух месяцев ведет войну против Украины, но до сих пор имеет в запасе множество комплектующих для новых ракет.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отмечает, хотя россияне использовали для ударов по украинским городам немало ракет, но много осталось еще.

Об этом представительница Минобороны сказала в эфире национального телемарафона.

"Россияне использовали много ракет, но многое и осталось. Еще некоторое время у них будет работать производство по пополнению израсходованного арсенала из старых запасов. У россиян есть еще из чего производить (ракеты — Ред.) и есть комплектующие", — подчеркнула она.

Кстати, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщал, что за время полномасштабного вторжения Россия выпустила по территории Украины 1900 крылатых ракет.

Как сообщалось, советник Офиса президента Алексей Арестович дал новый прогноз по поводу событий, которые могут происходить в войне России против Украины в ближайшее время. Как прогнозирует Арестович, ожесточенные бои могут возобновиться в июне – начале июля 2022 года.

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