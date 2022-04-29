Оккупанты взяли в плен британцев, пытавшихся эвакуировать мать с детьми

Оккупанты взяли в плен британцев, пытавшихся эвакуировать мать с детьми

В Запорожской области российские военные взяли в плен двух британцев, оказывавших гуманитарную помощь в Украине.

Двое британцев пытались помочь матери с двумя детьми уехать из населенного пункта, перешедшего под контроль российских захватчиков, однако на блокпосте их остановили оккупанты.

Об этом пишет BBC со ссылкой на соучредителя сети благотворительных организаций, работающих в Украине, Доминика Бирна.

Отмечается, что российские военные остановили британцев на блокпосте. Дальнейшая судьба этих людей пока неизвестна.

Женщина, ожидавшая помощи британцев, чтобы выехать из захваченного врагом города, получила от волонтеров странное сообщение. После этого в ее дом ворвались русские военные.

Бирн рассказывает, что военные кричали на женщину, обвиняя ее в "помощи британским шпионам".

В настоящее время британских дипломатов сообщили о случившемся, однако никаких официальных заявлений пока нет.

Напомним, ранее российские военные захватили в плен британцев Шона Пиннера и Айдена Аслина. На российском телевидении они попросили обменять их на пророссийского политика Виктора Медведчука.

В то же время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что решение об обмене двух британских бойцов будет решать только Киев.

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