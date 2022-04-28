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Состоялся очередной обмен пленными: освободили 45 украинцев

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Состоялся очередной обмен пленными: освободили 45 украинцев

Правительственный портал

Сегодня, 28 апреля, из российского плена освободили 45 украинцев.

Речь идет о 13 офицерах и 20 солдатах (из которых 5 раненых).

Об этом рассказала глава Минреинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Сегодня освободили из российского плена 45 наших людей. 13 офицеров и 20 солдат (из которых 5 раненых). Также возвращаем домой 12 наших гражданских", — сообщила Верещук.

Сколько отдали взамен россиян, министр не уточнила.

Следует отметить, что это уже седьмой обмен. Предыдущий обмен пленными между Украиной и Россией состоялся 21 апреля. Тогда домой удалось вернуть 19 человек: 10 военных и 9 гражданских.

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