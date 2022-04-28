Состоялся очередной обмен пленными: освободили 45 украинцев

Сегодня, 28 апреля, из российского плена освободили 45 украинцев.

Речь идет о 13 офицерах и 20 солдатах (из которых 5 раненых).

Об этом рассказала глава Минреинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Сегодня освободили из российского плена 45 наших людей. 13 офицеров и 20 солдат (из которых 5 раненых). Также возвращаем домой 12 наших гражданских", — сообщила Верещук.

Сколько отдали взамен россиян, министр не уточнила.

Следует отметить, что это уже седьмой обмен. Предыдущий обмен пленными между Украиной и Россией состоялся 21 апреля. Тогда домой удалось вернуть 19 человек: 10 военных и 9 гражданских.

19 апреля между Украиной и Россией состоялся пятый обмен пленными. Домой вернулись 76 украинцев .

пленными. . 14 апреля по приказу президента Украины Владимира Зеленского состоялся четвёртый обмен военнопленными с Россией. В Украину тогда вернулись 30 граждан.

военнопленными с Россией. Третий обмен пленными состоялся 9 апреля. Уволили всего 26 наших людей , среди них военные и гражданские.

состоялся 9 апреля. , среди них военные и гражданские. 1 апреля состоялся второй масштабный обмен пленниками между украинской и российской сторонами. Домой вернулось 86 украинских военных , среди которых – 15 женщин.

между украинской и российской сторонами. Домой , среди которых – 15 женщин. Первый полноценный обмен военнопленных Украины и России состоялся 24 марта. Тогда домой вернулись 10 украинских защитников, а в РФ – 10 военных.