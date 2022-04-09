Украина провела третий обмен пленными: кто возвращается домой

Удалось обменять 26 человек.
Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что 9 апреля по приказу президента Владимира Зеленского состоялся третий обмен пленными.
Об этом министр написала в Сети.
"Домой возвращаются 12 наших военных, из которых одна женщина-офицер. Также мы освободили 14 гражданских, включая 9 женщин. Всего 26 наших людей", — сообщила Верещук.
Напомним, накануне уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в городах, полностью или частично захваченных российской армией, начинается принудительная мобилизация в вооруженные силы агрессора.
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